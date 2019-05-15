Başkan Özlü'ye özel çocuklardan ziyaret

Düzce'de faaliyet gösteren Gökkuşağı Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Eğitim Merkezi Kurucusu Yusuf Taş, Müdürü Melek Şener ve öğrenciler Başkan Dr. Faruk Özlü'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Başkan Özlü, Özel Eğitim Merkezi yetkililerine ve öğrencilerine güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Özlü, “Özel çocuklarımıza verilecek hizmet, her şeyin önündedir" ifadelerini kullandı.