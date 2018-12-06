Bolu Dağında yoğun sis

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sis sürücülere zor anar yaşatıyor. Bolu Dağı Tünelinin Ankara istikametine bakım çalışması nedeniyle kapalı olması nedeniyle sürücüler D/100 karayolu Bolu Dağından geçmek zorunda kalıyorlar. Sisin etkili olduğu yolda görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Karla karışık yağmur yağışı ve sisin etkili olduğu Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sürücüler, olası kazalara karşı ışıklı uyarı sistemleri ile yönlendiriliyor. Yetkililer sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.