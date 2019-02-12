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Çilimli'de meydana gelen yangın korkuttu

Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı İshaklar Köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı İshaklar Köyünde 2 katlı bir evde yangın çıktı. 7 kişilik ailenin yaşadığı evde büyük maddi hasar meydana geldi.


Çilimli'ye bağlı İshaklar köyünde 2 katlı bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan G.'ye ait olan ve 7 kişinin yaşadığı evde iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar oturma odasında bulunan koltuğa sıçrayarak yangına neden oldu. Alevlerin büyüyerek diğer odaları sardığı yangında olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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