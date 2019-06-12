Çocuk sahibi olabilmek için

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Polikliniği'nde çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için “Stres Azaltma Programı” yeniden başladı.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aysel Karaca tarafından her hafta Perşembe günü 13.00-16.00 saatleri arasında poliklinikte gerçekleştirilen programda; çocuk sahibi olmak için başvuran hastalar yararlanıyor. Stres Azaltma Programında hastalar grup çalışmalarına katıldıkları gibi bireysel veya çift olarak da başvuru yapabiliyor.

Hastanede geçtiğimiz yıl boyunca grup çalışmaları şeklinde uygulanmış olan programa katılan kadınların stres, depresyon ve kaygı düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Programa katılan hastaların olumlu geri bildirimleri hazırlanan broşürlerde yer aldı.

Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi “Stres Azaltma Programı” kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Kasım 2018 tarihinde düzenlenen V. Ulusal, IX Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi'nde “Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı” ve “Psikiyatri Hemşireleri Derneği” tarafından en iyi “Bakım Uygulamaları” ödülünü alma başarısını gösterdi.