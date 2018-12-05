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Düzce Baro Başkanı Azade Ay'da katıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de katıldığı yemeğe Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay’da katıldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı yemeğe Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay'da katıldı.


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu öncülüğünde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir yemek düzenlendi. Yemekte, hukukçu milletvekilleri ve yürütme üyeleri ile TBB Yönetimi ve baro başkanları bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin avukatlık mesleğinden gelen milletvekillerinin ayrı ayrı davet edildiği yemeğe yemeğe Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de katıldı. Düzenlenen yemeğe Düzce'den de Baro Başkanı Avukat Azade Ay'da katıldı.

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