İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Belediyesinin günlük maske üretimi 21 bini geçti

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi maske dikim atölyelerinde günlük maske üretimi 21 bini geçti.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1 milyon maske hedefi koyulmasının ardından maske dikim atölyelerinde denetleme ve inceleme yapmaya devam ediyor. Daha önce günlük 10 bin maske üretilen atölyelerde yapılan çalışmaların ardından üretim 21 bini geçti. Üretilen maskeler Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından yapılan paketlemeler ile vatandaşlara dağıtılıyor. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de vatandaşlara maske dağıtımında bizzat kendisi de yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.