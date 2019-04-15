Düzce sokaklarına yeni yunus ve şahinler geliyor

Düzce Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan başta asayiş olmak üzere birçok olaya hızlı müdahale edebilen Yunus timlerine ve Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Motosikletli trafik polislerine yeni ekipler katılıyor. Eğitimleri devam eden ekipler, 3 hafta sonra Düzce sokaklarında görev yaparak suçluların korkulu rüyası olacak.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'ne bağlı olarak çalışan Motosikletli Asayiş Yunus Timleri ve Motosikletli trafik Polisleri Şahinler, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde eğitimlerine devam ediyor. Kondisyon ve motor eğitimi alan 9 Tim 18 polis, eğitimlerinin bitiminde 3 hafta sonra Yunus ve Şahin timleri olarak Düzce sokaklarında suçluların korkulu rüyası olacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden gelen 2 motor kullanım hocası gözetiminde eğitim gören polisleri Vali Zülkif Dağlı, ziyaret etti. Ziyarette eğitim alan polislerin becerilerini de izleyen Vali Dağlı, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'den, Asayiş Şube Müdürü Cengiz Dursun ve motosiklet hocalarından eğitim hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Dağlı; “Düzce sokaklarında halen Yunus ve Şahin timlerimiz vardı ancak daha güvenli sokaklar ve görev alanları itibarıyla bunlara 9 tim 18 polisimizi daha eğitim alarak görevlendireceğiz” dedi.

Eğitim alan polisler daha sonra motor kullanımındaki maharetlerini motor üzerinde sergilediler.