Düzce Valiliğinden "koku" açıklaması

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Duraklar köyüne yayılan koku ile ilgili Valilikten yapılan açıklamda "AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır" denildi.

Düzce'nin Duraklar köyü sınırları içerisinde gece geç saatlerde yayılan koku ile ilgili Düzce Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Gece saat 00.13'te Alo 181 hattına düşen Merkez Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın kimyasal atık sularının kaçak alarak kanala verdiği konulu şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahaline gidilmiştir. Jandarma, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede OSB'de kurulum aşamasında olan araba lastiklerinden elektrik enerjisi üreten geri dönüşüm fabrikasında lastik geri dönüşümü denemesi yapıldığı esnada piroliz ünitesinde bulunan buhar basınç tankında plastik basınç valfinin patladığı, valften çıkan basınçlı ve kokulu gazın yere çökerek yağmur suyu hattına karışmış olabileceği, patlayan valfin bantlanarak kapatıldığı, o sırada fabrika binası içerisinde bulunan rögara karbon siyahı kaçmış ihtimali ile işletme yetkilileri tarafından fabrika içi temizlik çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir. AFAD ekibi tarafından yapılan ölçümde zehirli gaz tespiti yapılmamıştır. Firma ile ilgili yapılan tespitler neticesinde 2872 sayılı çevre kanunu uyarınca gerekli idari işlemler gerçekleştirilecektir. İmkanlar dahilinde kurutma kanalında gerekli önlemler alınmış olup derede temizlik çalışmaları lisanslı firma olan Çevre Danışmanlık firması tarafından yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalara eşlik edilerek gerekli hassasiyet içerisinde kirlilik giderilecektir. Bir daha böyle sorunlar yaşanmaması için OSB Müdürlüğü ile görüşülmüş olup gerekli önlemleri aldırmak için yağmur suyu kanallarına fabrikaların bağlantıları kontrol ettirilerek gerekli önlemler ivedilikle alınacaktır" denildi.