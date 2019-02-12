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Düzce'de köy yollarında asfalt çalışması

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2018 yılında köy yollarında 153 kilometre asfalt yapılırken hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında köy yollarında 153 kilometre asfalt yapılırken hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalar yeniden başladı.


Düzce'de 2018 yılında İl Özel İdaresi makine parkına katılan 2 adet asfalt finisheri ve 12 adet damperli kamyon ile mevsim gözetmeksizin yılın 12 ayıda kullanılarak yapılan asfalt çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde 153 kilometre asfalt yapım çalışması tamamlandı. Elverişsiz hava şartları sebebi ile yapımına ara verilen asfalt yapım çalışmalarına ise yeniden başladı. Bu kapsamda 2018 yılı yatırım programında yer alan ve mevsim koşulları sebebiyle yapımına kısa bir süreliğine ara verilen, Düzce Merkez Paşakonağı köyünde yol yapım çalışmaları başladı. Toplam uzunluğu 1,8 kilometre olan köy yolunun gün içerisinde tamamlanarak ulaşıma açıldı.

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