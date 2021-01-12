Düzce'de pandemi kurallarına uymayanlara 11 milyon 612 bin lira ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de korona virüs sürecinin başından itibaren yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 4 bin 308 kişi ve 383 işletmeye 11 milyon 612 bin 100 lira para cezası kesildi.

Çin'de ortaya çıkarak Dünyanın dört bir yanına ulaşan korona virüsün Türkiye'de ilk kez görüldüğü tarih olan Mart 2020'den itibaren Düzce'de alınan tedbirlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Salgının yayılma hızını durdurmak için Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2020 yılı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 65 yaş ve üzeri 207 kişiye toplam 81 bin 144 lira ve 20 yaş ve altı 393 kişiye ise toplam 154 bin 56 lira idari para cezası kesildi.

İhlal yapanlara ceza yağdı

Düzce İl genelinde polis kontrolünde yapılan uygulamalar kapsamında, sosyal mesafeye uymamaktan 467 kişiye 3 bin 150 liradan 1 milyon 471 bin 50 lira, izolasyon ve filyasyon ihlali yapan 199 kişiye 3 bin 150 liradan toplam 626 bin 850 lira, sokağa çıkma ihlalinden 2 bin 367 kişiye 3 bin 150 liradan 7 milyon 456 bin 50 lira, karantinadan kaçarak yakalanan 4 kişiye 3 bin 150 liradan 12 bin 600 lira, maske takmadığı tespit edilen 532 kişiye 900 liradan 478 bin 800 lira, sigara yasağını ihlal eden 139 kişiye 900 liradan 125 bin 100 lira ve iş yeri denetimleri kapsamında 383 iş yerine 3 bin 150 liradan 1 milyon 206 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

383 işletmeye 1 milyon 200 bin lira ceza

Düzce'de polis kontrolünde yapılan yüzlerce uygulama kapsamında kısıtlama tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat faaliyetlerine devam eden, kumar ile oyun oynatan işletmeler de denetlendi. Yapılan denetimlerde 383 işletmeye toplamda 1 milyon 206 bin 450 lira para cezası kesilirken, işletmeler mühürlendi. Böylelikle Düzce'de 10 aylık Korona virüs sürecinde 4 bin 308 kişiye 10 milyon 405 bin 650 lira, 383 işletmeye 1 milyon 206 bin 450 lira olmak üzere toplamda 11 milyon 612 bin 100 lira ceza kesildi.