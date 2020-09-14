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Düzce'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 4 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, sabah 10.00 sıralarında Düzce'nin Akçakoca ilçesi Çiçekpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesine gitmek için yola çıkan ve römorkunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Cemil K.'nın kullandığı 14 DK 940 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaza nedeniyle savrulan traktörün sürücüsü ile aracın römorkunda bulunan 3 mevsimlik işçi yaralandı. Kazada araçta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar, ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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