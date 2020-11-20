İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'de ulaşımda düzenleme yapıldı

19 salgınına önlem olarak açıkladığı tedbirler kapsamında Düzce ulaşımında vatandaşlar mağdur olmaması için şehir içi ulaşım sefer saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.


Düzce Belediyesi Ulaşım firması yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayacak olan kısıtlamaları dikkate alarak toplu ulaşım araçlarının kullanımında yeni düzenleme yaparak sefer saatlerini değiştirdi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 20.11.2020 (bu akşam) saat 20.00 itibariyle başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak vatandaşların toplu taşıma araçlarının kullanımında her hangi bir aksaklık yaşanmaması adına akşam saat 20.00'den 22.00'ye kadar her 30 dakikada bir güzergahlarda seferler devam edecek. Yasak kapsamına girmeyen çalışanların mağdur olmaması için hafta sonu sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar 30 dakikada bir toplu ulaşım araçları güzergahlara seferlerini yapacak. Toplu ulaşım seferleri pazartesi günü itibariyle gündüz normal saatlerine dönecek. Kısıtlamalarda yeni kararlar alınıncaya kadar hafta sonu uygulamaların bu şekilde devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.