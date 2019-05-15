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Düzce'ye kavşak çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi kavşak düzenleme ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafiğin daha rahat olması adına hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Nezih Tütüncüoğlu bulvarında kavşak çalışmalarına başlayan ekipler en kısa sürede çalışmalarının tamamlanması için tüm gayretlerini gösterdiklerini belirtti. Düzce halkına daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan?kavşak, kaldırım?ve menfezlerde?bakım-onarım ve?yenileme ile asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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