Engelliler Gününün en anlamlı etkinliği

Düzce Şükran Öney Anaokulu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Düzce Özel Eğitim Anaokulunu davet ederek bu özel günlerini birlikte kutladılar. Öğretmenler günün anlam ve önemine ilişkin parmak oyunu, müzik, sanat etkinliği faaliyetleri planlayarak Şükran Öney Anaokulu öğrencileri ile Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri bu etkinlikleri birlikte uygulamaları sağlanarak kaynaştırma ortamı oluşturmuş oldular. Keyifli vakit geçiren minikler sanat etkinliği kapsamında birlikte yaptıkları sevgi kelepçelerini bileklerine takarak faaliyeti sonlandırdı. Okul adına hediye ve çiçek takdiminin ardından beslenme saatini paylaşan Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri Şükran Öney Anaokuldan sevgi dolu yürekleri ve gülümseyen yüzleriyle ayrıldılar.