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Hayvanın teptiği kadın yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Mahirağa Mahallesi’nde hayvanın teptiği kadın yaralandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Mahirağa Mahallesi'nde hayvanın teptiği kadın yaralandı.


Olay Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Mahirağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde M. Ç. isimli kadın hayvanlarının bulunduğu ahıra gitti. Burada hayvanlarla ilgilenen kadına büyükbaş hayvanın ayak vurması ile yaralandı. Çığlık seslerini duyan ev sakinleri hemen hayvanın yaraladığı kadının yardımına koşarak durumu Düzce 112 Acil ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yapmanın ardından gözünden yaralanan M. Ç'yi hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının hastanede yapılan ilk müdahalesinde hayvan tepmesine bağlı olarak gözünde travmanın oluştuğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

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