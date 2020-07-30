Hem makam aracı yenilendi hemde Belediye kasasına para girdi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın, 2015-2019 döneminde makam aracı olarak kullanılan 2015 model olan makam aracını ihale yoluyla 355 bin TL'ye satarak, yerine 317 bin TL'ye 2018 model Mercedes Vito marka makam aracı alındı. Yapılan satış ve alım neticesinde eski makam aracı ile yeni alınan makam aracı arasında alım ve satış işlemlerinden kaynaklanan 40 bin TL fark Akçakoca Belediyesi'nin kasasına gelir olarak girdi. Yeni alınan 2018 Model Mercedes vito marka makam aracının iç dizaynı ise bir iş adamı tarafından hibe yoluyla yapıldı.