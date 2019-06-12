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Jandarmadan 180. Yıldönümü konvoyu

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı’nın 180.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 180.'nci kuruluş yılını düzenlediği konvoy ile kutladı. Alay Komutanlığı'ndan başlayan ve komutanlık bünyesindeki bütün ekiplerin yer aldığı konvoy, şehir Merkezinde valilik önünde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sona erdi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı, jandarma teşkilatının 180'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde konvoy yaptı. Komutanlık bahçesinden sirenler eşliğinde başlayan konvoyda Alay Komutanlığı'nda görevli bütün ekipler katıldı. Jandarma ekipleri, D-100 Karayolunu takip ederek İstanbul Caddesi'nden Anıtpark'a geldiler. Yol üstünde vatandaşların sevgi gösterileri arasında sirenlerle ilerleyen jandarma ekipleri, Anıtpark'ta ise Düzceliler, Türk bayrakları ile karşıladı.


Jandarma ekiplerinin yaptığı 180.'nci yıl konvoyu, şehir merkezi turunun ardından ekiplerin yeniden İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesine dönmesiyle sona erdi.

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