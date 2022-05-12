Jandarmadan öğrencilere çevre bilinci eğitimi

Düzce il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü çevre doğa ve hayvanları koruma timi daha temiz bir çevre için harekete geçti. Çevreye olan saygının kazanılması, çevreyi koruma ile ilgili olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine çevre bilinci eğitimi verdi.

Düzce Valiliği önündeki alanda Güvenli Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kurulan standı gezmeye gelen öğrencilere verilen eğitimlerde Jandarma ekipleri ayrıca hayvanları koruma kanunu ile ilgili olarak ta bilgiler verdi.

Jandarma ekiplerin ayrıca çevre ve hayvanları koruma ile ilgili olarak öğrencilere broşürler ve hediyeler de verdi.