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Kansere farkındalık için eğitim düzenlendi

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Düzce KETEM iş birliği ile kanserde erken teşhisin önemi üzerine eğitim düzenlendi.


Düzce Belediyesi çeşitli konularda toplumsal bilinç oluşturma ve farkındalık oluşturma konusunda çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Düzce Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) de iş birliği ile önemli bir çalışmaya imza attı. Kanser türlerinde erken teşhisin hayati önemi konusunda düzenlenen eğitimler kapsamında Kalıcı Konutlar Hanımlar Lokalinde etkinlik düzenlendi. “Kanserde Erken Tanı-Teşhis” konulu düzenlenen seminerde Düzce KETEM doktoru Ayşe Filiz Tekin ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi Psikologu Elif Sarı katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Eğitimler kapsamında kanserde erken tanı-teşhis, psikolojik süreç ve kanser hastalığı ile başa çıkma ile ilgili bilinçlendirme ve destek yöntemleri konusunda yapılması gerekenler anlatıldı.

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