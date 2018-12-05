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MHP'li Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık, Dünya Kadın Hakları gününü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Başkan aday adayı Erdoğan Bıyık, “Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından kutlanmaya başlanan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum. Kadınlarımızın her alanda ileri seviyede olması adına yapılana çalışmalar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye'de kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu kapsamda kadınlarımızın kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerinde bulundu.

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