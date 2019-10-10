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Minik kedilerin yeni yuvası okul oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu hayvan dostu okul projesine destek vererek 4 yavru kediyi sahiplendi.

Kedilerin yeni yuvası ise okul oldu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı üzerine birçok hayvanın okul yuvası oldu. Düzce'de de bir çok okul sokak hayvanlarını sahiplendi. Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu da bizde hayvan dostu okuluyuz diyerek 4 yavru kediyi sahiplendi. Hayvan dostu okul projesine ilk destek olarak Sosyal Bilgiler öğretmeni Dilek Karaca Bayraktar onlara ilk evlerini hediye etti. Matematik öğretmeni Neslihan Topsakal'ın sınıfı 5/D den yardımsever veteriner veli Atahan Kır kedilerin ilk aşılarını yaptı. Öğrenciler, sorumluluk bilinciyle kedilere bakacaklar.

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