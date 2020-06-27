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Nostalji gezi treni ilk deneme sürüşünü yaptı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Belediye ekipleri kendi imkanları ile Nostalji gezi treni yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye ekipleri kendi imkanları ile Nostalji gezi treni yaptı. Akçakoca'ya gelecek turistler, ilçede bu trenle gezintiye çıkabilecek.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye kendi imkanları ile nostalji gezi treni yaptı. Trenin ilk deneme sürüşü ise Akçakoca'da kordonda Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından gerçekleştirildi. Akçakoca'nın turizmine katkı sağlaması açısından Belediye'nin kendi bünyesinde 90 bin liraya ürettiği tren ile turistler Akçakoca'da gezintiye çıkabilecek. İlk deneme sürüşünü gerçekleştiren Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, "Turizme katkı sunacağını düşündüğümüz ve Akçakoca'yı ziyaret eden vatandaşlarımıza hoş bir hatıra bırakacağını düşündüğümüz bu projeyi hayata geçirmekten çok mutluyuz. Akçakoca halkına ve ülkemiz turizmine hayırlı olsun" dedi.

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