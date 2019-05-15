Obezite karşı uzman ekiple sağlıklı bir yaşama adım atıyorlar

Tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite ile savaş için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde açılan Obezite Merkezi'nde uzman doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan ekip, hastaların ideal kilolarına kavuşmaları için ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlıyor. Aralık ayından bu yana hizmet veren merkezde aşırı kilolu kişiler, yeme düzenleri başta olmak üzere kilo almalarına yol açan hatalar konusunda, uzman ekibimizden destek alarak, sağlıklı zayıflamanın ayrıcalığını yaşıyorlar.

Obezite Merkezi'nde tedavi gören Züheyla Yılmaz, bir arkadaşının tavsiyesi ile merkeze geldiğini belirterek “Başta eğlence amaçlı geldim ama geldikten sonra benim için çok iyi oldu. Buraya geldiğimde 113 kilodan başladım, şuan çok güzel gidiyor. Dengeli beslenmeyi öğrendiğimiz için geri alma işi olmuyor. Bazen aşsak bile onu birkaç gün içinde hemen toparlayabiliyorum ve en azından kilo almıyorum” dedi.

“Önemsendiğimizi anlıyoruz”

Yeme alışkanlıkları gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu. Artık bir bakkala ya da markete gittiğimizde ilk önce sepetimize eklediğimiz atıştırmalıkları almıyoruz. Akşam saat 19.00'dan sonra yemek yemiyoruz. Eskiden akşamları çayın yanında meyvesinden tut çerezine kadar birçok yiyeceği, kilo yapmayacağını düşünerek yerdik. Ama artık ne kadar kilo yaptığını öğrendik. Atıştırmalık diye aldığımız bir bisküvinin bize neler getirdiğini öğrendik. Kilolu ya da yeme bozukluğu olan herkese tavsiye ederim. Burada kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz ve önemsendiğimizi anlıyoruz. Önceden diyetisyenlere de gittim ve çok denedim. Hep verdiğim kiloları geri aldım. Böyle uzun süreli bir kilo verme dönemi geçiremedim. Burada kendi kilomuzdaki insanlarla çok rahat kilolarımızı konuşabiliyor, tartışabiliyoruz” diye konuştu.

“Herkes gelsin”

Bu merkezde tedavi görmek için Ereğli'den gelen Fatma Gönültaş, “Ameliyat olmak için gelmiştim, ancak doktorumun tavsiyesiyle buraya başladım. Ayaklarım, kollarım çok ağrıyordu. Burada hocalarımızın gösterdiği hareketlerle spor yapıyoruz. Psikoloğumuz bizlerle sohbet ediyor, önerilerde bulunuyor. Diyetisyenimiz ne yiyip ne içeceğimizi anlatıyor. Onlara hep dikkat ediyoruz. 3 ayda 9 kilo verdim. Burası bana mutluluk kattı, çok iyi geldi. Bazı zaman kalkmakta zorlanırdım ama buraya geleceğim zaman erkenden kalkıp geliyorum. Hareketlerim rahatladı. Yürüyüşe gidemiyordum, yürüyüş yapmaya başladım. Tavsiye ederim, herkes gelsin. Kaç tane diyetisyene gittim, zayıfladım hep geri aldım. Ama burada hocalarımız bizimle sürekli konuştuğu için verdikleri bilgiler beynimize işliyor” şeklinde konuştu.

“Burası yemek yeme sistemini öğretti”

Hastalığı dolayısıyla merkeze başvuran Osman Baş ise, “20 sene önce kas hastalığına yakalandım. Bu hastalık nedeniyle kilo aldım. Kilolarımdan mustarip olunca bu merkezi basından okudum ve hastaneye gelerek nasıl bir sistemle zayıflatıldığı konusunda bilgi aldıktan sonra başvurdum. 3 ayda 10 kilo verdim. Yemeklerime dikkat ettim. Az yedim, uzun yürüdüm. Burası yemek yeme sistemini öğretti. Bir markete gitsem şimdi bisküvi reyonundan hiçbir şey alıp yemem. Hepsini hayatımdan çıkardım” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı olmak güzel ve yararlı bir şey”

Merkezde tedavi gören İbrahim Karadeniz, 5 ayda 9 kilo verdiğine dikkat çekerek “Hedefim çift rakamlara inmek. Şükrediyorum, hamd ediyorum. Bizim gibi kilolu olan kişilerinde gelmelerini ve bu merkezden istifade etmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı olmak güzel ve yararlı bir şey. 9 kilo verdikten sonra her hakaretimi rahatlıkla yapmaya başladım” dedi.

“Tedavi sadece cerrahi yöntem yada diyetle değil, hastaya göre seçiliyor”

Merkez hakkında bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, obezite hastalığının hastanede üzerine daha fazla yoğunlaşılan alanlardan biri olduğunu vurgu yaptı. Pehlivan, “2006 yılında Obezite Cerrahisi ile başladık, geldiğimiz noktada bir obezite sorunu yaşayan hastamız için cerrahi olmayan yöntem olarak obezite merkezimizi açtık. Burada hastalarımız cerrahi dışı yöntemle diyetisyen, psikolog ve fizyoterpist eşliğinde detaylı değerlendirmeler ve takipler eşliğinde grup tedavileri ile aylar boyunca izlenmekteler. Obezite Merkezi bir yılı doldurmadı ama 5'nci grubunu çeviriyor. Hastalarımız düzenli olarak ekibimiz tarafından karşılanıyorlar, kendilerine yemek ve egzersiz alışkanlıkları kazandırılması, psikolojik destek verilmesi gibi aşamalarda destek olmaya çalışıyoruz. Obezite tedavisinin sadece cerrahi yöntem ya da diyetle değil, hastaya göre seçilerek, gerekiyorsa geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle gerekse davranışçı tedavi ve cerrahi yöntemlerle sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda üniversitemiz senatosunun onayı ile obezite cerrahisi araştırma merkezi de kurulmuş durumda” şeklinde konuştu.

“Mide botoksunun yanında, artık mide botoksunu da uygulamaya başladık”

Cerrahi dışı girişimsel yöntemlerinde hastanede uygulanmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Pehlivan, “Örneğin mide botoksunun yanında, artık mide botoksunu da uygulamaya başladık. Obezite cerrahisinin ister başka hastanelerde ameliyat olanların gerekli durumlardaki ikincil cerrahiler, ister birincil cerrahiler olmak üzere bütün cerrahi yöntemleri uygulayabilir noktadayız. Buna şeker hastası ameliyatı cerrahisi de dahil. Bunun yanında Düzce üniversitesinin öncülerden biri olduğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp ekibimizle akupuntur tedavisi hizmeti de sunuyoruz. Hatta bu ekibin yakın zamanda obeziteyi önlemeye yönelik bitkisel karışımlar üzerinde de çalıştıklarını biliyorum. Düzce Üniversitesi hastanesinin kapısından bir obez hasta girdiğinde dünyanın her yerinde uygulanmakta olan ilaç tedavisi, diyet, girişimsel işlemler, cerrahi uygulamalar, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri gibi her türlü uygulamanın yapılabildiği bir yapıyı burada oluşturmaya çalışıyoruz. Bunda da aşama aşama mesafe aldığımızı görüyorum“ ifadelerinde bulundu.