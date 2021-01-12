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Ofiste hareketlilik var

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü kamuda ofiste çalışanlar için “Ofiste hareket var” projesini hayata geçirdi broşürlerinin dağıtımı yapıldı.


Düzce'de Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü kamu kurum ve kuruluşlarındaki ofis çalışanlarının hareket etmelerini sağlamak ve sağlıklı yaşam için fizyoterapistler önderliğinde belirlenen 12 hareketli proje üretti. Oluşturulan proje kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapıldı. Projedeki amaç ise ofis çalışanlarının hareketsiz kalmalarının önüne geçmek ve bu hareketleri yaparak sağlıklı kalmalarını sağlamak.

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