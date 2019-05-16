Özel çocuklar 1 günlüğüne Polis oldular

Polis kıyafeti giyen çocuklar temsili hırsız yakaladılar, toma'ya bindiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir organizasyonla Yeşil Düzce Özel Eğitim okulunda eğitim gören 10 özel öğrenci bir günlüğüne polis oldu. Emniyet Müdürlüğüne polis aracı ile gelen çocuklar ilk olarak kendileri izin özel dikilen polis kıyafetlerini giydiler ardından ise selam durmayı öğrendiler. Sonrasında ise temsili olarak üst araması yaptılar, hırsız yakaladılar. Hayalleri gerçek olan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Özel Çocuklar ardından ise Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in makamına çıktılar. Emniyet Müdürü Deniz çocukları tebrik ederek “Bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde engelli kardeşlerimizin çarşıda, pazarda, sokakta her yerde gördüğü polisleri bizzat kendilerini polis olarak, kıyafetlerini giyerek bunu yaşamalarını istedik. Bizim içinde çok özel bir gün oldu. Onlar da doya doya polisliği yaşadılar. Bize de farklı bir gün yaşattılar. Onun için ben çok teşekkür ediyorum. Tayin atama ile yeni göreve başlayan arkadaşlara ne yapıyorsak bugünde bu arkadaşlara aynısını yaptık” diye konuştu.

Ardından çocuklar çevik kuvvet oldular kask taktılar, toma ile su sıktılar. Çocuklar; “Polis olduk, kask taktık, eğitim yaptık, hırsız yakaladık. Çok mutlu olduk. Polis olmak zormuş” dediler.

Öğretmen Eyüp Can Uğraş'da “Özel öğrencilerle birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelip, burada polis olan arkadaşlarımızın gerçek hayatta ki görevlerinde yaşadıkları zorlukları birebir yaşatmaya çalıştık. İl Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere polis arkadaşlara çok teşekkür ederim. Okulda çocukların sürekli hayalleri var. Kimisi polis olmak istiyor, kimisi öğretmen olmak istiyor, kimi asker olmak istiyor. Biz bunları öğrendiğimizde fırsat bulduğumuz zamanlarda çocukları emniyete, jandarmaya götürüp onların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar yanlarında olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bir günlüğüne polis olan çocuklar mutlulukları gözlerinden okundu.