Polisten uyuşturucu operasyonu

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; kent merkezinde yasadışı hint keneviri bitkisi ektiği tespiti yapılan şüpheli şahıs operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 20 kök ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, 240 gram Esrar maddesi, ruhsatsız tüfek ve 23 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.