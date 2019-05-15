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Stadyum çevresi temizlendi

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi stadyum çevresini temizliyor.

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi stadyum çevresini temizliyor.


Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 100'üncü yılı kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Osmaniye Mahallesi şehir stadyumunun çevresini kaplayan yabani otları temizleyerek bayram için hazır hale getirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, İlçe genelinde yabani otların temizlenmesi belirlenen periyodik plan çerçevesinde devam edecektir denildi.

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