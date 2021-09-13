STK'lardan minik öğrencilere ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gölormanı köyünde ki ilk okulu ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. STK üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, miniklerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Düzce'de çalışmalarını sürdüren Düzce Umut Gönüllüleri Yardımlaşma Derneği, Olimpik Anneler Derneği ve Genç İmam Hatipliler Derneği bir araya gelerek minik öğrencilerle bir araya geldi. Gölyaka'da bulunan Gölormanı Köyü ilkokulu ziyaret eden STK üyeleri uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin heyecanını gidermek için onlara çeşitli hediyeler verdi. Meyve suyu ve sütte verilen öğrenciler ile birlikte vakit geçiren STK üyelerini gören öğrenciler mutlu anlar yaşadı.