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Tankerden sızan gaz paniğe neden oldu

100 karayolu Kervan Köprüsü altına park edilen helyum gazı taşıyan tankerden sızan gaz paniğe neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sızan gazın ozon gazı olduğunu tespit ettiler.


Olay öğlen saatlerinde D-100 karayolu Kervan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Birol S. helyum gazı taşınan ancak ‘Boş' yazılı tankeri köprü altına park ederek ihtiyaç gidermeye gitti. Bu sırada tankerin arka kısmından gaz sızmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin fark etmesi ile tankerin bulunduğu mevkiye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra gaz kendiliğinden kesildi ve yapılan incelemede gazın tankeri kendi kendini soğutmak için kullandığı ozon gazı olduğu anlaşıldı.

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