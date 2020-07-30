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TEM Otoyolu'nda durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi

100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün gece saatlerinden itibaren memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli öncesinde oluşan yoğunluktan dolayı bazı araç sürücüleri Kaynaşlı Gişeler'den D-100 karayoluna giriş yaptı. D-100 karayolu Kaynaşlı mevkii ve Bolu Dağı'nda yer yer yoğunluk oluşurken, ekipler yoğunluğu önlemek adına bölge genelinde çalışmalarını arttırdı.


Bolu Dağı ve TEM Otoyolu'nda meydana gelen yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Trafik yoğunluğunun Kurban Bayramı boyunca devam etmesi bekleniyor.

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