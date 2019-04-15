Üniversitede Cilt lekelerine lazerli çözüm

Günümüzde en yaygın şikayet edilen cilt sorunlarından birisi olan lekelerden, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yakın zamanda hizmete giren “Fraksiyonel Q Anahtarlı Nd YAG Lazer” cihazı ile kurtulmak mümkün.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özlü, birçok sebebe bağlı olarak gelişebilen cilt lekelerinin tedavisinde uygulanan lazer cihazı hakkında bilgiler verdi. Düzce Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Polikliniğindeki lazer cihazının; cilt lekeleri, karbon peeling, dövme silme, tüy sarartma, kızarık yüz, gözenek sıkılaştırma, cilt gençleştirme ve tırnak mantarı tedavisinde etkili olarak kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Emin Özlü; “Leke tedavisinde kullanılan en etkili lazerlerden birisi Q Anahtarlı Nd YAG Lazerlerdir. Bu lazer, etrafındaki normal dokuya zarar vermeden leke pigmentlerini azaltıp yok edebilmektedir. Bu lazer sisteminin, çok farklı cilt tiplerinde görülen lekelerin tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir” diye konuştu.

Leke tedavisinde lazerlerin cilt temizliği yapıldıktan sonra rahatlıkla uygulanabildiğini belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlü, “Lekenin tipine ve hastanın lekesinin şiddetine göre tedavi süresi değişmektedir. Q anahtarlı lazerlerin yüzeysel ve derin yerleşimli lekelerde, bazı doğumsal lekelerde, güneş lekelerinde ve çil tedavisinde kullanılabilmesi diğer lazerlere göre önemli bir avantajıdır” ifadelerini kullandı.

“Hastalar günlük yaşamına hemen dönebilir”

Lazer uygulamasının ağrısız olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özlü, tedavi sonrası hastaların günlük yaşamına hemen dönebildiğini vurguladı. Lazer tedavisi sonrası ciltte geçici olarak hafif kızarıklık, kaşıntı gelişebildiğini ifade eden Düzce Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı, lekelerin tekrarlamasını ve ciltte yeni leke oluşmasını engellemek için güneşten korunmanın çok önemli olduğuna değindi.

Seans sayısının cilt lekesinin tipine göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Özlü; “Çiller ve yaşlılık lekelerinde tek seans genellikle yeterli olmakta; ancak melazma tedavisinde ileri seanslar gerekebilmektedir. Ayrıca tedavi sonrası uygun cilt bakımı da önemlidir. Yaz dönemi dışında tüm mevsimlerde uygulanabilir” şeklinde konuştu.

“Karbon peeling yöntemi yaz dönemi de dahil tüm mevsimlerde uygulanabilir”

Bu cihazla yapılabilen ve son dönemlerde oldukça popüler bir tedavi yöntemi olan karbon peeling hakkında da bilgiler veren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Özlü, “Bu yöntemi gözenek küçültme, cilt sıkılaştırma, cilt kalitesinde artış, cilt gençleştirme ve ciltte daha homojen parlak bir görünüm elde etmek için kullanıyoruz. Bu yöntemin en önemli avantajlarından birisi yaz dönemi de dahil tüm mevsimlerde uygulanabilmesidir” dedi.

‘'Ana bilim dalımızda birçok estetik uygulama yapılıyor''

Düzce Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda, son dönemde estetik ve kozmetik uygulama alternatifleri sunduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Özlü; “Hastanemizde saç dökülmesi, leke tedavisi, cilt gençleştirme tedavisinde mezoterapi, gençlik aşısı ve PRP yöntemlerini uygulayabilmekteyiz. Ayrıca estetik uygulamalar arasında vazgeçilmez yöntemler olan botoks ve dolgu tedavilerini uyguluyoruz. Lazer cihazlarımızı damarsal lezyonlar, cilt lekeleri, cilt gençleştirme ve dövme silme amaçlı kullanıyoruz'' diyerek açıklamalarına devam etti.

‘'Uygulamalar mutlaka hastane ortamında, uzman hekimler tarafından yapılmalıdır''

Son dönemlerde merdiven altı yapılan estetik uygulamaların çok can yaktığını belirten Doç. Dr. Emin Özlü, “Son zamanlarda merdiven altı estetik uygulamalardan mağdur olan hastalarla sık karşılaşıyoruz. Bu durum halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu uygulamaların hepsi hastane ortamında, uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.