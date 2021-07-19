İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısı otogarda yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından uyuşturucu getirdiği istihbaratını aldıkları 1 kişiyi şehirlerarası otobüs terminalinde yakaladılar.

Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın şehir dışından aldığı uyuşturucu maddeyi Düzce'de satacağı istihbaratını aldıkları 1 şahsı takibe aldı. Şahısın bindiği otobüs Düzce Otogarına yanaştığı anda operasyon yapan ekipler, şahsı uyuşturucu maddeler ile birlikte yakaladılar. Şahsın bagajında yapılan aramada 357 gram Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirdiler.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.