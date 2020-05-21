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Vali Dalğlı kontrol noktalarında inceleme yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı, kurban bayramı münasebetiyle il genelinde alınan tedbirler kapsamında, yol kontrol çalışmalarını sürdüren uygulama noktasını ziyaret ederek, alınan trafik tedbirlerini yerinde denetledi. Vali Dağlı ayrıca Jandarma ekipleri ve sürücülerin Ramazan Bayramlarını kutladı.


Vali Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların ve sürücülerin Kurban Bayramını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere ilk ziyaretini Sakarya-Düzce istikametinde bulunan yol kontrol noktasında yaptı. Burada alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Dağlı, yolculuk yapan sürücülerle de bir süre sohbet etti. Vali Dağlı, yol uygulamasında vatandaşlar ve sürücülerle trafikte yapılan ihlal ve ihmaller hakkında sohbet edip trafik kurallarına uyarak güvenli seyahat edilmesi hususunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Dağlı, sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak hayırlı yolculuklar diledi.

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