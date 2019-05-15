Vatandaşları bir araya getiren güzel bir gelenek

Binlerce vatandaşı aynı masanın etrafında toplayan iftar sofralarından, memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Mahallelerin ortak yerleri belirlenerek kurulan iftar sofralarının bir tanesi de 19 Mayıs Pazar günü Konuralp Mahallesinde gerçekleşecek.

Ramazan ayının Müslümanlar için paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, bu ayı bütün hemşerileriyle paylaşmak istediklerini söyledi.