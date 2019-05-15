İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşları bir araya getiren güzel bir gelenek

Düzce Belediye Başkanlığı tarafından gelenekselleştirilen Belediye iftar programları her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da halkın yoğun ilgisi ile devam ediyor.


Binlerce vatandaşı aynı masanın etrafında toplayan iftar sofralarından, memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti.


Mahallelerin ortak yerleri belirlenerek kurulan iftar sofralarının bir tanesi de 19 Mayıs Pazar günü Konuralp Mahallesinde gerçekleşecek.


Ramazan ayının Müslümanlar için paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, bu ayı bütün hemşerileriyle paylaşmak istediklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.