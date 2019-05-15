Yazarlar Düzceli kitapseverler için geliyorlar

Düzce Belediyesi birçok ünlü ismi Anıtpark'da düzenlenecek kitap fuarında kitapseverlerle buluşturacak.

Düzce Belediyesi Kitap Fuarı'nda Düzceliler hayranı oldukları yazarlarla bir araya getirecek. Anıtpark'ta kurulacak imza stantlarında Engin Noyan, Uğur Arslan, Sinan Yağmur ve Bilal Sami Gökdemir ‘in de aralarında bulunduğu 17 isim Düzceliler imza günü düzenleyecek. Yazarların okurları ile buluşacağı etkinlik kapsamında stantlar 09:00-24:00 saatleri arasında ulaşılabilir olacak. Mayıs ayı boyunca devam edecek etkinliğin programı şu şekilde; Mehmet Kemal Erdoğan 16-17-18 Mayıs, Sinan Yağmur 18 Mayıs, Taylan Özgür Köşker 18-19 Mayıs, Hamdullah Köseoğlu 20-21-22 Mayıs, Esra Erdal 21-22-23 Mayıs, Onur Gürleyen 21-22-23-24 Mayıs, Hatice Boşça 22 Mayıs, Cemalettin E. Kavaklıgil 23-24-25 Mayıs, Emel Demir 23-24 Mayıs, Bilal Sami Gökdemir 24 Mayıs, Gülpınar Yazıcıoğlu Er 25-26 Mayıs, Semra Ner Erken 25-26-27 Mayıs, Uğur Arslan 26 Mayıs, Engin Noyan 27 Mayıs, Hatice Topçu Şap 28-29-30 Mayıs, Akın Başal 30 Mayıs ve Özgür Eğmir 16-30 Mayıs.