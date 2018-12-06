Av tüfeğiyle vurulan kaçak göçmen yaralı halde bulundu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 17 kaçak göçmen, tren raylarında yakalandı. Ayrıca kent merkezinde bir ara sokakta av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen yaralı göçmen bulundu.

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi yolu mevkiinde tren raylarında yürüyen şüphelileri tespit etti.

Yapılan incelemede, şüpheli 17 kişinin Pakistan uyruklu olduğu tespit edildi. Polisi gören göçmenlerden bir kısmı kaçarken, bir kısmı da tren vagonlarının arasında saklanmaya çalıştı.

Ekiplerce gözaltına alınan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Av tüfeği ile vuruldu

Öte yandan, eski İstanbul Caddesi üzerinde ise bir kaçak göçmen yaralı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, kaçak göçmenin av tüfeğiyle vurulduğunu tespit etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.