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Bir ilçede bayram üstü büyük panik

Kurban Bayramı arifesinde yoğun alışveriş kalabalığının yaşandığı Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde taksi şoförü V.

Kurban Bayramı arifesinde yoğun alışveriş kalabalığının yaşandığı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taksi şoförü V.P'nin korona virüs testi pozitif çıktı.


Şoför tedavi edilmek üzere Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'ne kaldırıldı. Taksi şoförü V.P ile aynı durakta bulunan 7 taksi şoförü de 14 gün gözetim altına alındı.



Yolcular belirlenecek


Filyasyon ekipleri taksiyi kullanan vatandaşların belirlenmesi için çalışma başlattı.

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