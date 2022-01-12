İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de buğday 4 lira 163 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı.


Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 163 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:


"Buğday kg en düşük 4,163 (TL) en yüksek (TL) 4,163. Kanola kg en düşük 5 (TL) en yüksek (TL) 5.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.