Edirne'de "Tıbbi Aromatik Bitkiler Ormanı" kuruluyor

Ayten Canalp ve Vakıf Üyeleri Lalapaşa ilçesinde kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Ormanı (TAB) kurulması çalışmalarına katıldılar.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı, ilin ekonomik değere sahip doğal kaynakların büyük bir kısmını içinde barındıran orman alanlarımızın korunması ve sürdürülebilir şekilde halkın ormandan faydalanmasının amacıyla Lalapaşa ilçesinde 130 dekarlık alana kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Ormanı kurulması çalışmalarına destek verdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2013 yılında 2000 dekar alan üzerinde tesis edilen Bal Ormanına bitişik parselde oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Ormanı ile Lalapaşa'da üretilen bal kalitesinin artırılması çalışmalarına da destek olunacak. Bal ve TAB ormanlarının kurulması ile hem verimsiz alanlardan yararlanılacak hem de çevre dengesi korunarak, verimli üst topraklarımız erozyona karşı korunması sağlanacak.

Edirne Şehir Gönüllüleri Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp, “İlimizde bulunan bozuk orman alanlarının Bal ve TAB ormanları olarak yeniden rehabilite edilmesi, tıbbi aromatik bitkiler üretiminin arttırılması ve ballı bitkiler ile floramızın zenginleştirilerek bal kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarında yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Çalışmaları yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve çalışanlarına, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şener ile Dekanlık Hocalarımız ve öğrencilerine, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'ye ve her zaman yanımızda olan gönüllü üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Etkinliğe Ayten Canalp, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, T.Ü Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şener ile Dekanlık Hocaları ve öğrencileri katıldı.