Evde sağlık okulunda ilk sertifika töreni

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Uzunköprü Devlet Hastanesi' nde “Evde Sağlık Hizmeti” kapsamında hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirerek evlerindeki yaşam kalitelerini artırmalarının amaçlandığı Evde Sağlık Okulu açıldı. Yaşlı ve Hasta Refakatçisi Kursu'nu başarıyla bitiren hasta yakınlarına sertifikaları verildi.

Evde Sağlık Okulu Sertifika törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. M. İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yrd. Uzm. Dr. Ali Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yrd. Op. Dr. Eyüp Kahya, Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özgür Kavak ve diğer yöneticiler katıldı.

Programda evde sağlık hizmetleri hakkında genel bilgilendirme ve sunumlar yapıldı. Evde Sağlık alanında evde sağlık hizmetlerinden ve ulaşılan hastaların yıllara göre istatistiksel olarak artışının vurgulandığı konuşmalarda hizmet kalitesinin de gün geçtikçe arttığı ifade edildi.

Sertifika töreninde konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, temel amacın, Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Desteklenmesi, evde hasta veya yaşlısı olan ve onlara bakan aile bireylerine, yaşlı hastaya refakatçilik ve bakım konusunda bilinçlendirip sertifika sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, “Bilindiği üzere Evde Sağlık Hizmetleri; hekimlerin önerileri doğrultusunda hastalara, aileleri ile birlikte yaşadıkları ortamda sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması amacı ile çalışmaktadır” dedi.