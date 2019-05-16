Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Uluslararası Mikrokosmos 2018 Baskıresim sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “Mikrokosmos” temalı Hindistan Uluslararası Baskıresim Değişim Programı Koleksiyon Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün Uluslararası Baskıresim Değişim Programı IPEP INDIA 2018 tarafından seçilen “Hakikat” adlı eserinin de yer aldığı ve Amerika, Avusturalya, Portekiz, Finlandiya, Meksika ve Rusya gibi 13 farklı ülkelerden 40 sanatçının baskıresimlerden oluşan Hindistan Uluslararası Baskıresim Değişim Programı Koleksiyon Sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesinde açıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Uluslararası Baskıresim Değişim Programının (IPEP INDIA) bu seneki teması olan "Mikrokozmos" kavramı üzerinde durarak baskı resim teknikleri aracılığıyla dünya üzerindeki küresel, sosyo-politik kavramların altının çizilmesinin amaçlandığını belirtti. Programın bu yılki hedeflerine de değinen Prof. Tüzün, sanatçılardan, baskıresim tekniklerinin özgün formatından yararlanarak geleneksel mikro ve makro tanımlarının ötesine bakılmasının, bu sayede de yeni anlamlar ve çalışmalar oluşturulmasının beklendiğinin altını çizdi.