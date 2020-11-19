İlkokul öğrencilerinden anlamlı hediye

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Saffet Buzcu İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları harçlıkları ile aldıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini geride bıraktığımız ay içerisinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara göndermek üzere Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'a teslim ettiler.

24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerine ne hediye alacaklarını düşünen Saffet Buzcu İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, harçlıklarından topladıkları paralarla aldıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini, sınıf öğretmenleri adına Uzunköprü Belediyesi'ne teslim ederek, İzmir'de geçtiğimiz ay yaşanan depremin ardından çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara göndererek öğretmenlerine anlamlı bir hediye vermiş oldular.

Saffet Buzcu İlkokulu Aile Birliği Üyeleri, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret ederek, öğrencilerin topladığı anlamlı yardımı teslim ettiler.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, öğrencilere bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ettiğini belirterek, "Bizlere teslim ettikleri ihtiyaç ve gıda malzemelerinden oluşan kolileri onların adına İzmir'deki yardım toplama merkezine gönderdik. Dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kendilerinin öğretmenleri başta olmak üzere, her zaman en zor koşullarda özverili bir şekilde görevlerin yapan tüm öğretmenlerimizi öğretmenler gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.