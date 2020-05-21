Kumar oynatılan iş yerini kapatmak için gelen ekipler, 4 kişiyi okey oynarken buldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz günlerde içinde kumar oynatıldığı için hakkında işlem yapılan iş yerini kapatmak üzere mekana giden polis ve zabıta ekipleri, iş yeri içinde 4 kişiyi okey oynarken buldu.

Keşan'da bir süre önce bir çay ocağına yapılan kontrollerde içinde kumar oynatıldığı tespit edilmişti. Adli işlem başlatılan ve aynı zamanda ruhsatı da bulunmayan iş yerini kapatmak ve mühürlemek üzere bir kez daha giden zabıta ve polis ekipleri ilginç bir manzara ile karşılaştı.

Kumar oynatıldığı için kapatılmak istenen çay ocağını mühürlemeye giden ekipler, mekanın içinde 4 kişiyi bir masa etrafında okey oynarken buldu.

Bahse konu mekanda sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde okey oynayan 4 kişiye toplam 12 bin 732 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi A.Ş. nezaretinde mühürlendi.