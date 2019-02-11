Trakya Üniversitesi'nde su sebili ile plastik kullanıma dikkat çekildi

Trakya Üniversitesi'nde, plastik kullanımına dikkat çekmek için derslik binalarına su arıtma cihazı ve su sebili konuldu.

Ülke genelinde başlatılan plastikle mücadele kapsamında, poşetlerden sonra plastik bardak kullanımının azaltılması için düzenlenen kampanyalara Trakya Üniversitesi destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ve Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'na birer adet su arıtma cihazı ve su sebili konuldu. Proje kapsamında, öğrencilerin pet şişe kullanımının ve dolayısıyla plastik kullanımının azaltılmasını hedeflendiği belirtildi.