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TÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda devir teslim töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof.

Dr. İrfan Coşkun'un atanması nedeniyle, devir teslim töreni düzenlendi.


Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Bulut, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Coşkun'a devretti.


Yaptığı hizmetlerden dolayı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Bulut'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görevi devralan Prof. Dr. İrfan Coşkun'a başarılar diledi.

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