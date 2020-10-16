İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Canalp'ten korona virüs denetimi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Caddesi’ndeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, korona virüs tedbirleri kapsamında Mimar Sinan Caddesi'ndeki iş yerlerinde denetim yaptı.


"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile yapılan denetimler devam ediyor. Kontrollü sosyal hayat döneminde il genelinde yapılan korona virüs tedbirleri denetimlerini Mimar Sinan Caddesi'nde sürdüren Vali Ekrem Canalp, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek kuralları hatırlattı. Denetimler sırasında bölgede dezenfekte çalışmaları yapan ekip ile karşılaşan Vali Canalp, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak kolaylıklar diledi. Vali Canalp'in maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunduğu denetimlere İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.