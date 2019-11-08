Adil Gevrek'ten Elazığspor'a forma desteği

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Elazığspor'a forma kampanyasında taahhüt ettiği 544 forma bedelini yatırdı.

TFF 2. Lig ekiplerinden B. Elazığspor'da, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan TamZamanıŞimdi forma kampanyasına kulüp başkanları da destek sağladı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 500 forma alarak kulübe destek sağlamışlardı. Forma kampanyasının yapıldığı gece 544 forma taahhütü veren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'te, taahhüdünü yerine getirerek 544 forma bedeli olan 54 bin 400 TL'yi kulübün hesabına yatırdı.