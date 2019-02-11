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Çantasında metamfetamin ile yakalanan kadın tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada çantasında sentetik uyuşturucu metamfetamin ile yakalanan kadın tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada çantasında sentetik uyuşturucu metamfetamin ile yakalanan kadın tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bingöl yolu üzerinde çalışma yaptı. Polisin çalışması kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak inceleme yapıldı. Bu sırada polis ekipleri yolculardan N.B'den şüphelendi.Şüpheli kadının çantasını arayan polis 248 gram sentetik uyuşturucu olarak bilinen metamfetamin ele geçirdi.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşına çıkartılan N.B., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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