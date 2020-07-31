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Elazığ'da acemi kasaplar kendini kesti

Elazığ’da acemi kasaplar kurban kesmek isterken kendilerini yaralayarak hastanelik oldu.

Elazığ'da acemi kasaplar kurban kesmek isterken kendilerini yaralayarak hastanelik oldu.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da Kurban Bayramının birinci gününde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kurban kesimi sırasında şu ana kadar yaralanan 20'den fazla kişi,Fırat Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Vatandaşlar kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla kendilerini keserek yaraladı.


Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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