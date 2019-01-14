-Elazığ'da “Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri” projesi eğitimi başladı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2018 yılı teknik destek programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri” projesi eğitimi başladı. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde yapılan eğitim açılışına, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çalta, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdem, Doç. Dr. Ergin Taşkan, FKA temsilcileri, kurum ve şube müdürleri katıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticilerin büyük bir kısmının atadan kalan tekniklerle veya görüp duyduğu yöntemlerle üretim yaptığını belirten İl Müdürü Turan Karahan, “Bu da sürdürülebilir tarım uygulamalarına ciddi zararlar vermektedir. Tarımsal mücadelelerde bilinçsiz tarım ilaçlarının kullanılması, verimi artırmak amacıyla aşırı gübreleme ve sulamalar, tarımsal alanların hızla bozulmasına, organik tarım alanlarının yok olmasına ve ilaç kalıntılarıyla toksik hale gelmiş ürünlerin tüketilmesine neden olmaktadır. İlimizde tarım konusunda en önemli ve etkin güce sahip olan müdürlüğümüz personelinin de bu anlamda bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Projemiz ile müdürlüğümüz personeline 10 iş günü içerisinde tarım-çevre ilişkisi ve sürdürülebilirlik konularında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Projenin amacından bahseden Karahan, “Bilinçli tarım ilacı, gübre ve su kullanımı, tarımsal alanların mevcut durumun izlenmesi, tarımsal atıkların faydalı amaçlar için kullanımı ve bu sayede tarıma sürdürülebilir özellik kazandırma, tarım arazilerinin korunması, ürün kalitesinin arttırılması ve düşük girdilerle karlı üretimin sağlanması hedeflenmektedir. Projemizin gerçekleşmesiyle beraber, tarımsal amaçlı kullanılan kimyasalların uygulayıcıyı da içine alacak şekilde çevreye olan etkileri öğretilerek insan sağlığı korunmuş olunacaktır. Teknik eğitim alan personelimiz, ilimizde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikleri ve tarım sektörü girişimcilerini aldıkları eğitim doğrultusunda yönlendirecek, bu konuyla ilgili toplantılar düzenleyecektir” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından program Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erdem'in yaptığı sunumla tamamlandı.